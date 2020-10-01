親民黨中央黨部(記者季節攝)

9月27日日本公務船在釣魚台海域追逐、衝撞我方漁船，造成我方漁船身受損，對此親民黨在臉書發文，呼籲政府確保我國漁民安全，並在發文時附上一張照片，引用蔡總統面對共機繞台時的強硬言論「怎可讓別人在領空耀武揚威」，後面再加上一句「那在海上呢？」，提醒政府不要軟弱回應日本在海上侵犯我國權益的行徑。

親民黨指出，蘇澳籍漁船「新凌波236號」，9月27日下午在釣魚台海域延繩釣收網時，遭日本公務船擦撞船艏，並被追逐近1個多小時。我方海巡艦獲報抵達現場後，以無線電連繫日方釐清案情，不過日方未回覆，就離開現場海域。蘇澳區漁會對於日方的作為表示抗議，並要求賠償船主損失及道歉。

然而，農委會副主委陳添壽9月28日在立法院接受質詢時，稱單方面接受到的資訊是，當時兩船平行，因我漁船回頭轉彎才會撞上。親民黨質疑，陳添壽這個說法，好像是日本保安廳的說法「當時台灣漁船轉向才和並行的日本巡邏艇發生碰撞」。

親民黨強調，這起「新凌波236」遭撞事件，政府第一時間應站在保護我國漁民的立場，在確保人船安全無虞後，盡速查明及釐清事件真相，並協助漁民與日本協商後續事宜，避免我漁民權益受損，以及捍衛我國主權完整。。

(中時 )