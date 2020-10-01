一名臨時工喝完酒後見到先前雇用過他的老闆娘，在田裡獨自工作時，竟光天化日下衝入田裡，現場掏「槍」將老闆娘壓在地上準備強行硬上，未料老闆寧死不從，雙手緊拉內褲，導致臨時工始終無法其門而入，事後老闆娘提告，士林地院考量臨時工毫無前科，且自幼智能較低且酒後失慮，也已經和解並賠償給女方，依強制性交未遂罪判刑1年，但給予緩刑3年機會，期間需付保護管束。可上訴。

根據判決書記載，108 年10月18日下午3 時許，女方獨自在田地內工作時，剛好喝完酒後行經田裡附近的的臨時工路過看見，竟一時色慾薰心，衝入田中強壓女方肩膀等身體部位，並大聲呼救。

臨時工見狀立刻徒手毆打女方臉部及摀住嘴巴，再將一手掏出自己的生殖器，並強脫女方外褲，進而強拉女方內褲，欲強行性侵，導致甲右肩受傷疼痛、左臉頰紅腫、右膝、右腳踝、右手肘皮下瘀血臂等傷害，女方擔心受辱，始終拉緊內褲，不放，臨時工見無法得逞，才快速離去。

女方事後氣得提告，根據法院審理後，認為被告自幼智能較低，智識程度不高， 生活自理能力不佳且獨居，被告因酒後一時失慮，在警偵訊及審理時均坦承犯行，並與女方達成和解，且女方事後也表示願意原諒被告。同時當庭給付和解賠償金額完畢，確見已有相當悔意。因此依強制性交未遂罪判刑1年，但給予緩刑3年機會，期間需付保護管束。可上訴。

(中時新聞網)