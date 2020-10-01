007系列電影至1962年上映以來，在全球引起特務旋風，受到無數忠實影迷喜愛，經歷了六代的情報員詹姆斯龐德（James Bond），這次！下一代超強007特務，從三次元走進二次元世界！看007電影長大的觀眾朋友們，更不能錯過卡通版的007《特務零零鼠》。

雖不是擁有六塊腹肌的性感特務，身邊也沒有特務女郎，但自信過人、充滿魅力的零零鼠和總是直言不諱、因禍得福的最好朋友胖寶，開著世界僅有的酷炫跑車出任務，搭配洗腦的主題曲，你將會看到極具創意、精采、節奏緊湊的劇情，飛車追逐、打擊犯罪、拯救世界，歷經一個個千鈞一髮的緊張時刻，讓觀眾猜不透，而被深深吸引。

特務故事發生在英國倫敦這個世界知名的城市，但別以為只有打擊犯罪的劇情，《特務零零鼠》超越你的想像力，像是以《冰雪奇緣》為創意元素的音樂劇劇情《融冰奇緣》，以脫口秀形式展開的聖誕特集等。不僅如此，還有多集片名與劇情是向各部經典影視作品致敬，如最高鼠體機密 (致敬007電影《最高機密》) 、末代長頸鹿武士（片名致敬《末代武士》，劇情致敬《星際大戰》）、攔截鼠記憶碼 (致敬《攔截記憶碼》)、今天暫鼠停止（致敬《今天暫時停止》）、臥鼠藏農（致敬《臥虎藏龍》）等。

除了娛樂效果十足，也從教育的角度切入，讓孩子學會禮讓，輪流當第一，瞭解團隊合作的力量，面對失敗的勇敢，幫助孩子建立自信，每個人都有屬於自己的閃光點，是部非常適合闔家觀賞的喜劇動畫。

《特務零零鼠》於9月28日起週一至週五晚上8點，在中華電信MOD 104頻道龍華動畫台播出。全台獨播。

(中時新聞網)