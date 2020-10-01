這下子熱火菜鳥射手「英雄哥」赫羅，真的在總冠軍賽G1變成狗熊了！赫羅雖在1日總冠軍賽G1替補貢獻14分、4籃板及3助攻，他的場上正負值卻是全場最爛的負35，代表只要他在場上，熱火比起湖人少得35分，堪稱熱火G1慘敗的頭號罪人。
赫羅竟在總冠軍賽G1場上正負值來到負35，也追平自從1997年總冠軍賽以來最差的場上正負值歷史紀錄，在這23年期間，只有湖人「小飛俠」布萊恩曾在2008年總冠軍賽G6當中，出現負35這種誇張數字，赫羅確實表現有夠失常。
畢竟赫羅曾在今年東區冠軍賽G4，攻下生涯新高37分，幫助熱火擊退塞爾提克取得聽牌，也讓他獲得「英雄哥」的封號，不過1日是他生涯首場總冠軍賽，表現失常或許並不意外，只希望接下來他趕緊找回火燙手感，否則熱火大勢不妙。
熱火表現反而比較出色的球員，是今年季後賽不受重用的納恩，他在1日替補打了20分鐘，投11中8，攻下全隊次高18分，場上正負值也來到正8，假如赫羅接下來表現仍然低迷，或許熱火總教練史波斯查可以考慮改讓納恩多打一些時間了。
(中時 )
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