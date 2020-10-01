周蕙日前才宣布年底演唱會確定加場，要和歌迷相約在台北國際會議中心（TICC）舉辦「漫步月光下Where , In the Moonlight」，連嗨11月28、29兩天，開賣才一周，加場門票已售出7成，她知道相當驚喜，直喊感謝歌迷。周蕙每天為演唱會勤健身，目前體力和體態都是最好狀況，但她上高文音主持的年代新聞《聚焦2.0》坦言，其實6年前曾被醫生警告身體壞掉，不能開演唱會，體脂更飆破30，她才下定決心開始健身。

周蕙本來是不運動的人，6年前醫生嚴厲警告她：「妳的身體已經在壞掉的邊緣，妳還想開演唱會啊？」當時周蕙雖然身形沒有明顯肥胖，但體脂破30，肌肉量嚴重不足，也影響到生理期。周蕙笑稱雖然當時肥肉橫生、肌肉量不足、核心不穩且氣息不順，但演唱會還是照開，連她的營養師都驚訝詢問：「怎麼辦到的？」她竟回：「姊沒有體力，但有的是毅力。」

因為身體狀態不好，周蕙在40歲送給自己一分大禮：「我不買任何名牌包或鞋子，我加入健身房，決定要長期把身體照顧好，來應付未來演出。」她上健身房迄今仍天天保持運動的習慣，體能也達到最佳狀態，還在節目上秀出高難度健身影片，捲腹、戰繩深蹲跳樣樣來，連網紅筋肉媽媽都驚嘆地說：「這些動作真的需要很好的心肺跟肌力。」

(中時 )