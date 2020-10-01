MBS電視台拍攝的深夜劇題材十分廣泛，例如膾炙人口的《深夜食堂》、《文學處女》、「福田組」的《淨化萬事屋》等等。而這次的《酷帥偷懶刑警們》開啟另類刑偵劇之門，不像過往的刑偵劇以刑警或偵探的熱血正義、加上抽絲剝繭的劇情來抓住觀眾的心，《酷帥》的兩位主角，一個只想在職涯上往上爬、追求工作收穫的CP值，另一個雖然處事圓融卻對刑警工作沒興趣、一心打算轉行。他們不加班、不做危險的偵查，安全至上，追求以恰到好處的付出、冷靜帥氣的態度，及有效率的偷懶方式，酷帥地完成工作。

有別於一般的日本刑偵劇，MBS電視台熱播中的《酷帥偷懶刑警們》不走熱血深沉路線，而是以輕鬆幽默的方式，詮釋兩名強調不做太危險或CP值不高的工作的年輕刑警高野心（鈴木伸之 飾）和世中渡（佐野勇斗 飾），總是被捲進危險事件裡的故事。

劇情中有豐富的喜劇元素，該劇的兩位主角本身也有著有趣的靈魂，例如今年參與賀來賢人和伊藤健太郎為主角的漫畫改編日劇《我是大哥大!!》SP、飾演高野心的鈴木伸之，在2019年取得了「一分鐘內用筷子接棉花糖」的金氏世界紀錄。從破「金氏世界紀錄」當時的推特發文中，可以看到他和朋友八木正安，在一分鐘內接了43個棉花糖，成為紀錄保持人！而今年演出春季漫改劇《桌球王將》男主角的佐野勇斗，在電影《三次元女友》中的趣味表現也相當令人印象深刻。

日劇《酷帥偷懶刑警們》從2020年10月16日起，每週在中華電信MOD的戲劇199>追新劇上架，想看鈴木伸之和佐野勇斗逗趣演技的朋友，千萬別錯過。

(中時新聞網)