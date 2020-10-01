邱子芯在民視八點檔《多情城市》飾演失憶忘記正牌老公的高于飛，日前劇中角色似乎快恢復記憶，讓觀眾欣喜若狂，她表示自從劇中失憶開始，每天都有大批網友在自己的社群平台洗版說：「你是高于飛，老公是羅正群。」就連她放假去吃飯，還有店家老闆說：「羅正群是你老公，劉加烈都是騙你的！」讓她哭笑不得。近日邱子芯演出回想過去記憶，跟潘柏希的拉扯對手戲，竟讓她的手留下瘀青，對方連忙道歉。

邱子芯表示過往戲劇恢復記憶有超多方法，自己也有幻想，不過看到這一次恢復記憶的方法，只能說編劇真的太強了，這一次恢復的方法非常符合高于飛的特質，非常糾結虐心。只是在拍攝邱子芯想起過往的記憶，要跑去找羅正群（傅子純飾演）的同時，潘柏希要一直攔住她，結果把她的雙手握太緊造成雙手瘀血。邱子芯表示這場戲拍得真的很過癮，大家拍戲前就非常投入，也給他們足夠時間做功課，所以一次完成，讓她直呼非常滿足。

傅子純在戲中放天燈。（民視提供）

被觀眾稱「愛情小偷」的潘柏希，表示這一場重頭戲因為拍攝當下太投入要阻止心愛的高于飛跑走，情急之下只好瘋狂抓她，結果隔天看到她的手有瘀青非常自責，連忙道歉。但讓他印象深刻的是，有別以往做傷天害理的事件，這一次觀眾反而比較少罵他，大多說他是「偷別人愛情的小偷」，讓他感謝觀眾手下留情。

(中時 )