勇警遭轟腦成23年植物人 父握子手伴走最後一程

新北市警察局獲悉故警員呂進全不幸辭世之消息後，即全力協助家屬辦理治喪事宜，今（1日）上午9時40分在嘉義市立殯儀館舉行公祭。（板橋警分局提供）

新北市警察局獲悉故警員呂進全不幸辭世之消息後，即全力協助家屬辦理治喪事宜，今（1日）上午9時40分在嘉義市立殯儀館舉行公祭。（板橋警分局提供）

新北市警察局獲悉故警員呂進全不幸辭世之消息後，即全力協助家屬辦理治喪事宜，今（1日）上午9時40分在嘉義市立殯儀館舉行公祭。（板橋警分局提供）

新北市板橋警分局警員呂進全23年前遭歹徒開槍擊中頭部不幸成為植物人，呂於今年9月18日因多重器官衰竭辭世，新北市板橋警分局警員今（1日）特別南下嘉義送他最後一程，同仁不捨他是位工作認真負責的好警察，「辛苦了，一路好走，我們不會忘記你！」

呂進全於1997年1月26日執行勤務，遭歹徒駕駛搶來的計程車由後方高速衝撞，預謀襲警奪槍，呂遭撞後不顧傷勢仍奮勇抵抗，與歹徒搏鬥，歹徒遂持改造手槍朝呂故員警頭部射撃，送醫後歷經多次手術搶救，不幸成為植物人，由家人接回嘉義照顧，於今年9月18日因多重器官衰竭辭世，得年50歲。

新北市警察局獲悉故警員呂進全不幸辭世之消息後，即全力協助家屬辦理治喪事宜，今（1日）上午9時40分在嘉義市立殯儀館舉行公祭，內政部警政署署長陳家欽、立委翁重鈞、王美惠、蔡易餘、嘉義市長黃敏惠、嘉義縣長翁章梁等到場致意。

新北市警察局副局長溫枝發、板橋警分局長劉炯炫率同仁南下，齊送勇警呂進全最後一程，並由4名組長覆蓋警旗、8名巡佐以上幹部擔任靈柩扶靈人員，場面莊嚴，備極哀榮。

板橋警分局指出，呂進全在職期間總是盡心盡力維護治安、除暴安良，平時表現優異，與同事相處和睦，對長官謙恭有禮，處事深思熟慮，廉潔自持，表現傑出，深獲各級長官器重及民眾讚許，是位工作認真負責的好警察。

(中時 )