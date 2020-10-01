民眾拿著去年求來的貫絭，到茄苳公前，換取新鮮的茄冬葉，製成新的貫絭。(吳建輝攝)

中秋連假第一天，許多民眾趁著４天連假返家，或到各地遊玩，而彰化埔心鄉太平村的「茄苳公」，同樣湧入大批「契孫」回來探望茄苳公老人家，廟方人員表示，農曆頭牙與中秋節算是茄苳公生日，都會有許多茄苳公的契孫回到這裡換「貫絭」，至今已經有3百年以上歷史，累積上萬契孫。

彰化縣埔心鄉太平村茄苳公，是一棵高齡３百年的茄苳樹，坐落在埔心鄉、永靖鄉及員林市交界處，當地只要有新生兒，就會到茄苳公前求取貫絭，來保佑孩子平安長大，因此每年都會有成千上萬契孫，回來探望茄苳公，感謝他保佑自己平安長大。

地方耆老表示，茄苳公傳奇故事有很多，早年盜匪猖獗，信眾擔心銅製的金爐遭竊，就將他藏在樹根的凹陷處，時間一久茄冬樹自己加大樹圍，將金爐圍起，好像保護金爐一般，而每年家長都須將去年求得的貫絭，到服務台換取新鮮的茄苳葉，製成新的貫絭。

當地居民黃小姐說，他兩個子女從小都是茄苳公契孫，到現在兩個孩子都已經出社會長大成人，都是茄苳公的庇佑，傳統是等孩子到16歲的那年中秋，要準備牲禮答謝茄苳公保佑孩子健康長大，但是現在我們還是每年都會準備供品，到茄苳公這拜拜答謝。

「契神」是台灣傳統民間信仰方式之一，信眾認為孩童成為神祉契孫，能得到庇佑健康長大，民眾會到茄苳公求取茄苳葉、銅錢、及平安符製成的貫絭，隨身佩帶1至2天，在拿回家中放在神明廳，讓神祇庇佑孩童，健康長大。

(中時 )