有大陸網友在知識分享平台「知乎」上表示，讀博壓力非常大，掉髮失眠就不用說了，更可怕的是習慣性地自我否定，又為了面子死撐到底。因此他認為除了對學術研究真正有興趣的人才適合讀博，除此之外的其他所有動機都該慎重，「這並不是鼓勵博士生遇到困難就選擇退出！原本我認為咬牙死磕前進才是勇敢；現在我認為，敢於退一步面對真實自己，才需要很大勇氣。」

近年來大陸大學有很多學制允許學士生可以直接保送（台灣稱為逕修讀）博士生，但也導致很多大學部學生沒準備好就直博了，之後由於一些原因轉為碩士生，對指導教授來說可能影響研究計畫，但對學生來說更適合自身發展。那麼公眾如何看待直博轉碩士畢業？是否有誠信問題？

2017年，一位赴美讀博的陸生，在讀博第7年卻被發現輕生，類似例子相當多。根據國際頂級學術期刊《Nature》2017年度全球博士生生存狀況重磅調查，博士生抑鬱或罹患其他精神疾病的機率是其他高等教育人口的2.5倍，也讓公眾看到獲得博士學位並非想像中的前途似錦。

網友表示，不是每個人都適合讀博士，除了對科研有興趣且享受這個過程的人，此外其他讀博動機都應該慎重考慮。如果讀到一半就覺得自己不適合讀博，和自己握手言和、另闢新天地倒也還好；但是總有倔強的人被所謂的標籤架在高空中，但做研究時卻十分沮喪，整天焦慮，怎樣都開心不起來，失眠脫髮不用說了，還伴隨著極度的社交恐懼症，根本無法以正常積極的心態去引導自己，最糟的就是習慣性地否定自己。

過來人認為，目前大陸的博士生退場機制不明確，或許健全博士生退場機制可以避免類似「讀博第7年卻輕生」的悲劇發生。這並不是鼓勵博士生遇到困難就選擇退出，而是如果堅持下去卻愈走愈窄時，就該考慮及時停損。

(旺報 )