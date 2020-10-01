54歲香港女星溫碧霞外型姣好、形象美艷亮麗，是演藝圈著名的美魔女。她34歲與富商何祖光結婚，至今已結褵20年，特地在微博PO照慶祝結婚周年，感性地寫下：「 無論我是喜是悲，都有你在我身邊愛護著。」

溫碧霞1日透過微博PO文：「今天對我來講意義重大，國慶日子，我們的周年紀念日，就在這一天起我們一起渡過許多快樂的日子」並上傳8張從結婚到現在的照片，無論換了多少背景或是服飾，唯一不變的就是兩人緊密相依，她感謝老公一直以來的陪伴，更甜蜜地告白：「love you always，雖然今天我們不能一起渡過，但是我的心是永恆不變！」最後不忘祝福大家中秋節快樂。溫碧霞夫婦之情閃瞎眾人，網友直呼：「要永遠幸福啊！」、「姐姐的老公真的很帥，感覺到你倆很恩愛」。

溫碧霞與老公曾差點離婚，所幸化解危機，重新找回相愛的理由。（圖／微博@溫碧霞）

事實上，溫碧霞與何祖光曾在結婚17年時陷入感情危機，她透露當時覺得忽然沒了自己，加上聚少離多，感情越來越淡薄，開始嚮往單身的自在，便提出分居的要求。

過了幾個月，兩人共同飼養的狗突然斷氣，給了溫碧霞很大的人生啟示，她擔心丈夫有天也會離開自己，驚覺對方在自己心中原來如此重要，和好後夫妻的感情更上一層樓，何祖光向她說自己不會變，希望妳也不會變，令溫碧霞大受感動，也藉由分離給兩人上了一堂課。

(中時新聞網)