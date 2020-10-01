中秋連假1日開始，搭上連假商機，新光三越台北南西店周年慶正式開跑，數千位民眾一早便在門口排隊，開店時間一到就衝進會場，現場買氣熱烈。（張鎧乙攝）

中秋連假1日開始，搭上連假商機，新光三越台北南西店周年慶正式開跑，數千位民眾一早便在門口排隊，開店時間一到就衝進會場，現場買氣熱烈。（張鎧乙攝）

中秋連假1日開始，搭上連假商機，新光三越台北南西店周年慶正式開跑，數千位民眾一開店就衝進各櫃位選購超值商品，現場買氣熱烈。（張鎧乙攝）

中秋連假1日開始，搭上連假商機，新光三越台北南西店周年慶正式開跑，數千位民眾一開店就衝進各櫃位選購超值商品，現場買氣熱烈。（張鎧乙攝）

中秋連假1日開始，搭上連假商機，新光三越台北南西店周年慶正式開跑，數千位民眾一開店就衝進各櫃位選購超值商品，現場買氣熱烈。（張鎧乙攝）

新光三越首波週年慶1日開跑，包括台北南西店、桃園站前店、台中中港店、嘉義垂楊店、台南中山店、高雄三多店等六店，在防疫期間、加上中秋4天連假，在「不能出國」前提下，預計將帶動買氣至少一成成長。

新光三越表示，整體狀況各個業種都很突出，但化妝品仍是主流，精品彩妝、頂級保養與生活型態化妝品，都預期會有雙位數成長，加上全球各個知名品牌，都推出了很優惠的價格，折扣比以往更有魅力，容量、尺寸都更有吸引力，從排隊人潮就可見一斑。

(中時 )