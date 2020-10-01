新光三越周年慶 1日開跑 13:552020/10/01 中時 張鎧乙 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中秋連假1日開始，搭上連假商機，新光三越台北南西店周年慶正式開跑，新光三越董事長村上英之（右六）及副董事長兼總經理吳昕陽（右五）也來到各個櫃位前，為周年慶開跑加油打氣。（張鎧乙攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中秋連假1日開始，搭上連假商機，新光三越台北南西店周年慶正式開跑，數千位民眾一早便在門口排隊，開店時間一到就衝進會場，現場買氣熱烈。（張鎧乙攝） 中秋連假1日開始，搭上連假商機，新光三越台北南西店周年慶正式開跑，數千位民眾一早便在門口排隊，開店時間一到就衝進會場，現場買氣熱烈。（張鎧乙攝） 中秋連假1日開始，搭上連假商機，新光三越台北南西店周年慶正式開跑，數千位民眾一開店就衝進各櫃位選購超值商品，現場買氣熱烈。（張鎧乙攝） 中秋連假1日開始，搭上連假商機，新光三越台北南西店周年慶正式開跑，數千位民眾一開店就衝進各櫃位選購超值商品，現場買氣熱烈。（張鎧乙攝） 中秋連假1日開始，搭上連假商機，新光三越台北南西店周年慶正式開跑，數千位民眾一開店就衝進各櫃位選購超值商品，現場買氣熱烈。（張鎧乙攝） 新光三越首波週年慶1日開跑，包括台北南西店、桃園站前店、台中中港店、嘉義垂楊店、台南中山店、高雄三多店等六店，在防疫期間、加上中秋4天連假，在「不能出國」前提下，預計將帶動買氣至少一成成長。 新光三越表示，整體狀況各個業種都很突出，但化妝品仍是主流，精品彩妝、頂級保養與生活型態化妝品，都預期會有雙位數成長，加上全球各個知名品牌，都推出了很優惠的價格，折扣比以往更有魅力，容量、尺寸都更有吸引力，從排隊人潮就可見一斑。 (中時 ) #新光三越 #週年慶 #防疫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新光三越周慶明開跑 首波6店滿3000送300 04:102020/09/30 時尚消費 UNIQLO來台十年 南北新型店同步開幕 22:212020/09/30 財經 新光三越台南中山店24週年慶率先在府城登場 22:552020/09/30 財經 陸9月PMI升溫 景氣報喜 04:102020/10/01 產業財經 環球A19打造智慧商場 明年Q2開幕 04:102020/10/01 產業．科技 房市熱了四個月 五大房仲業績9月高成長 13:422020/09/30 財經 理仁柏舍輕奢宅 離塵不離城 04:102020/09/30 財經焦點 連假出遊去！全台人氣景點全攻略 11:162020/10/01 生活 台南2021年公告土地現值作業說明會正式開跑 09:562020/10/01 區域情報-台南 新光三越周年慶10／1開打 APP線上周年慶提前1小時開搶 12:552020/09/30 財經 生活熱門新聞 中秋連假逛好市多 2歲兒遭檢查員「偷塞紙張」 一打開老爸淚目 - 生活 499之亂趴2！網內雙飽槓千元禮券 3C達人曝：現在續約最划算 - 生活 王爺警示！鹿港順義宮公告 2節氣間注意安全 - 生活 中秋連假瘋烤肉 全聯驚見「吐司山」 網：第一次看到 - 生活 10／1國際咖啡日優惠懶人包 買1送1、第2杯半價統統有 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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