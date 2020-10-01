前兄弟象投手買嘉瑞昨晚開車翻覆身亡，其實他曾是兄弟備受矚目的新王牌，速球直逼150公里，於2008年創下中職總冠軍戰最年輕勝投、單場MVP紀錄。可惜隔年球季結束後捲入「黑象事件」假球案，他雖認罪繳交不法所得，檢方念其輕罪且還年輕，依職權處分「不起訴」，但仍遭球團開除並永不錄用，年僅22歲就結束了職棒生涯。

買嘉瑞來自棒球名門善化，高中畢業後先加入合庫，並於2007年中職選秀首輪第4順位被兄弟象挑走。他成為中職首位姓「買」的球員，拿到簽約金270萬、激勵獎金30萬的合約，也看得出兄弟象隊他的高度期待。

買嘉瑞2008年菜鳥球季以中繼為主，繳出4勝6敗、自責分率4.43的成績單，更在總冠軍戰第3戰一炮而紅，對統一獅在第2局臨危受命登板中繼，竟繳出5局無失分好投，讓他締造總冠軍戰最年輕勝投紀錄。

2009年，買嘉瑞與洋投麥特、庫倫組成了兄弟象的牛棚勝利方程式，全季出賽51場有15次中繼成功，自責分率僅2.47。儘管兄弟連兩年台灣大賽以3勝4敗不敵獅隊，買嘉瑞的優異表現仍獲肯定，被寄望為未來的王牌投手。未料隔年就捲入黑象事件，令象迷惋惜不已。

(中時 )