童綜合醫院前進苗栗縣三義鄉，進行免費攝護腺篩檢PSA抽血檢查。（童綜合醫院提供／陳淑娥台中傳真）

88歲黃姓患者夫婦（左起）、副院長歐宴泉、常務理事林其業（右一）、雙湖村長田永桂（右三）。（童綜合醫院提供／陳淑娥台中傳真）

童綜合醫院前進苗栗縣三義鄉，提供符合資格男性進行免費攝護腺篩檢PSA抽血檢查，一個上午共服務百位民眾，88歲退休的黃姓國小教務主任到場，感謝副院長歐宴泉在10年前手術治療攝護腺腫瘤，迄今讓他還生龍活虎。

童綜合醫院自8月開始進行「守護爸爸的健康 攝護腺免費篩檢活動」，為服務更多社區民眾，也與不同機構單位或鄉里社區合作，這次更前進到苗栗縣三義鄉雙湖社區活動中心。

童綜合醫院副院長歐宴泉帶領5名護理師到場為民眾提供免費篩檢服務，大力支持並贊助經費辦理此公益活動的中華民國泌尿腫瘤關懷協會常務理事林其業也到場響應。

歐宴泉表示，攝護腺癌在台灣男性癌症中排名第五名，好發於50歲以上男性，早期攝護腺癌病人絕大部分沒有任何症狀，儘 早檢查儘早治療，可以獲得較好的預後效果。

88歲黃先生碰巧也到活動現場，自三義鄉建中國小教務主任退休多年，因78歲時罹患攝護腺癌，所幸及時經由歐宴泉副院長進行手術治療，10年來追蹤並控制良好，生活品質未受影響，依舊可以與太太共同參加各式活動並旅遊。

黃先生巧遇歐宴泉並表達感謝，也向現場參與活動的社區民眾宣導篩檢的重要性，無論年紀都要照顧好自己身體，相信且配合醫師的醫囑進行治療。

歐宴泉呼籲，很多高齡長者快80歲都會懷疑是否需要手術，但是其實不用擔心，現在台灣的醫療技術與儀器都能夠給予完善的治療，為了自身的健康與生活品質，都應該積極接受治療，避免疾病痛苦與衰弱。

免費篩檢活動是在苗栗縣三義村長聯誼會、三義鄉鄉長呂明宗、雙湖村村長田永桂等人支持與協助下辦理，希望能提供社區男性民眾免費篩檢服務，一同守護照顧社區居民的健康。

(中時 )