孫協志、王仁甫近日錄林美秀主持的民視《這事有影嘸》，暢聊「幸福人生超前布署，危機來臨免得驚」話題，孫協志跟王仁甫講起過往種種，根本停不下來，說到以前的輝煌事蹟，那更是娛樂圈難被超越的的里程碑，但話鋒一轉，專家們說到邁入中年後的身體狀況，兩人頻頻低頭，異口同聲表示真的要多照顧身體。

孫協志分享以前上再多通告、跑再多演唱會，完全不是問題，但現在只要出三天的外景，最後一天簡直是用「意志力在度過」，基本上再多的睡眠，都無法補足等量的體力。王仁甫更爆料，有位女來賓來節目三、四次，孫協志訪問時還是問對方說：「妳第一次來喔？」讓現場尷尬又好笑。

王仁甫（左）、孫協志錄《這事有影嘸》。（民視提供）

王仁甫、孫協志不忘宣傳新節目《幸福保衛戰》，三人以前都有戲劇演出，王仁甫飾演林美秀的兒子笑說：「今天好像跟媽媽一起工作喔。」話鋒一轉，他連忙力邀林美秀上自己的節目，沒把握的她妙語如珠說：「節目太真實了，我不會為了那32萬啦。」逗得全場笑哈哈。林美秀認為節目呈現的意義很感人，讓所有夫妻找回戀愛初衷，一定帶給大家幸福，還搞笑表示會讓夫妻在看完後直接洗澡、睡覺，還能增產報國，讓王仁甫、孫協志哭笑不得，笑稱有這效果也不錯。

(中時 )