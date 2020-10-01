歐陽娜娜在大陸十一國慶高歌《我的祖國》引發爭議，不僅惹怒許多台灣網友，歐陽娜娜的爸爸歐陽龍的臉書也遭網友出征！對此，臉書粉專「比特王」提及，有這麼嚴重嗎？該粉專感嘆表示，一個小女孩變成轉移萊豬爭議的工具，「民進黨的恥度真的是沒下限」。

歐陽娜娜在大陸國慶晚會唱《我的祖國》，在台灣引發風波！行政院長蘇貞昌酸她們享受台灣的自由與健保，卻去大陸唱不適當的歌。陸委會說國人不應支持或協助中共對台的統戰宣傳，此舉將傷害中華民國的國家認同，尤其在兩岸關係緊張的此刻，以免淪為中共對台統戰的樣板工具。文化部指出，依據《兩岸人民關係條例》，我國人民未經主管機關許可，不得與大陸人民、法人、團體或機構一起從事政治性內容的合作，若歐陽娜娜等人違法情節屬實，可處10萬到50萬罰鍰。

然而，民進黨立委何志偉則在臉書表示，他覺得台灣是一個自由的國度，藝人在台灣當然有表演的自由，希望大家不用跟著對岸的統戰起舞，應該要有自己的格調。他提議，國慶籌備委員會可以邀請歐陽娜娜，像當年的張惠妹一樣，在國慶日領唱國歌或愛國歌曲，以表示台灣對藝人的支持和大度。

對此，臉書粉專「比特王」表示，藝人為了藝術而表演，那些節目也是給對岸的觀眾看，而台灣的政論節目跟一堆傻青，不是開節目罵，就是出征歐陽娜娜的爸爸。該粉專質疑「有這麼嚴重嗎？」並認為，一個小女孩變成轉移萊豬爭議的工具，民進黨的恥度真的是沒下限！

(中時新聞網)