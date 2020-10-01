台灣防疫比較厲害？新加坡法官不以為然。一位台灣女性與大陸男子在新加坡註冊結婚，3年後因感情不睦而鬧離婚。台女日前以台灣比新加坡「安全」為由，盼法院同意她帶3歲兒回台，但申請遭駁回，法官認為，新加坡已逐步開放，而其他任何地區情況隨時可能生變，且疫情期間旅行也會增加風險。

新加坡《聯合晚報》報導，台女和陸男今年都32歲，2016年在新加坡結婚，由於陸男已是星國永久居民，因此兩人一起在當地生活。2017年生下兒子後，雙方感情出現裂痕。女方曾在2018年私自帶兒回到台灣。後經法院調解達成協議，於同年底攜兒返回新加坡。

不過，2019年3月，男方發現她買機票，意圖帶兒子回台灣，因此緊急向法院申請禁制令。當時受審法官認為，女方在隱瞞男方情況下買機票，有企圖私自帶兒子出境之嫌，因此批准男方的申請，下令女方日後若要攜兒出國，必須徵得男方同意。

兩人終於在今年3月離婚，女方4月30日在因疫情實施阻斷措施期間，向法院申請解除禁制令，她說要帶兒子返回台灣，指台灣比較「安全」。不過，法官不認同女方說法，指台灣雖確診人數較低，但新加坡也是一個安全的國家，社區感染人數以及死亡率極低。另外，法官認為疫情變化莫測，任何國家的情況隨時生變，堅持在疫情期間旅行反會讓孩子冒不必要的風險。

(中時新聞網)