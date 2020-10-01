據中國載人航天工程辦公室消息，大陸載人航天（太空）工程第三批預備航天員（太空人）選拔工作日前結束，共有18名預備航天員（含1名女性）最終入選，包括7名航天駕駛員、7名航天飛行工程師和4名載荷專家，他們將成為大陸航天員隊伍的新成員，踏上建設航天強國、接續飛天夢想的新徵程。

為滿足大陸在太空站工程任務的需要，第三批預備航天員在航天駕駛員基礎上，增加了航天飛行工程師和載荷專家兩個類別。其中，航天駕駛員和航天飛行工程師主要負責直接操縱、管理航天器，以及開展相關技術試驗。載荷專家主要負責空間科學實驗載荷的在軌操作。

航天駕駛員在空軍現役飛行員中選拔，航天飛行工程師在從事航空航天工程及相關領域專業的工程技術人員中選拔，載荷專家在載人航天工程空間科學研究及應用領域的科研人員中選拔。

第三批預備航天員選拔工作於2018年5月啓動，經過初選、復選、定選三個階段。從約2500名候選對象中選拔出符合條件的18名預備航天員，在經過系統的訓練後，將參加空間站運營階段各次飛行任務。

通過第三批預備航天員選拔，大陸航天員隊伍體系不斷完善，為大陸航天員隊伍長遠建設與空間站工程後續發展奠定了重要基礎。隨著大陸載人太空事業的不斷發展，還將適時開展後續批次的預備航天員選拔工作。

(中時 )