桃園市長鄭文燦今天獲邀到新竹市參觀首日登場的「台灣設計展」，再次被問及對新竹市長林智堅參選桃園市長的看法，他表示，智堅治理經驗很成功，做什麼都非常好；而林智堅對鄭文燦選總統一事則認為，鄭文燦政蹟是有目具睹，讓桃園人走路有風

桃園市長鄭文燦今天獲邀到新竹市參觀首日登場的「台灣設計展」，兩人是相互稱許大讚對方。（陳育賢攝）

桃園市長鄭文燦今天獲邀到新竹市參觀首日登場的「台灣設計展」，再次被問及對新竹市長林智堅參選桃園市長的看法，他表示，智堅治理經驗很成功，做什麼都非常好；而林智堅對鄭文燦選總統一事則認為，鄭文燦政蹟是有目具睹，讓桃園人走路有風，兩人是相互稱許大讚一番。

鄭文燦首先對外界盛傳林智堅下一步是否參選桃園市長、成為他的接班人一事回應表示，新竹市在市長林智堅的治理之下，競爭力不斷提升，讓新竹市可以轉型，且竹市又結合了科技、文化、生活美學個個面向，他的治理經驗是非常的成功，相信智堅做什麼都會很棒。

而媒體再追問他是否支持林智堅參選桃園市長，鄭文燦則表示，其實他很常來新竹市，有時候晚上也會來吃吃消夜，新竹對他來講是很熟悉的城市，智堅做得真的非常好。

而媒體也詢問林智堅是否支持鄭文燦選總統，林智堅先是笑了一下，他表示，其實昨天就有人問他文燦市長在桃園的政蹟，他就有特別提到，文燦市長這幾年的努力是大家有目共睹的，大家也能看到桃園人現在是走路都有風。

至於自己的下一步，林智堅則表示，市長的任期還有800多天，目前最重要的事是把1天當2天、3天用，趕緊將手頭上的工作、建設一一完成。

此外，大家也很關心他跟也被盛傳將參選桃園市長的鄭運鵬之間的關係，他說，其實在民進黨中常會開會時，燦哥就坐在他左手邊、鄭運鵬則是坐在他右手邊，3個人都是非常要好的朋友。

尤其是在2014年時，他時任民進黨新竹市黨部主委，鄭運鵬則是擔任文宣部主任，當時為了要找尋新竹市長的人選搞得很頭大，鄭運鵬真的是情義相挺，他還記得運鵬跟他說，「如果有機會，他到新竹市選也沒關係！」。

所以從此可以看出來，不論是鄭市長、運鵬還是他自己，他們3個人都是非常關心自己家鄉發展的，彼此之間也都是希望台灣這塊土地可以更好的，無論未來要做任何的工作，他相信他們3個人都是互相扶持的。

(中時 )