新光三越董事長村上英及新光三越百貨副董事長兼總經理吳昕陽，11點觀看首日人潮進出的狀況。(洪凱音攝影)

新光三越台北南西店周年慶今正式開跑，上午9點就聚集排隊人潮，11點正式營業湧入數千名民眾；新光三越表示，南西店週年慶開打，首次遇上中秋連假首日，民眾扶老攜幼、不用擔心是上班時間要遮遮掩掩，預估單日人潮破10萬人，將刷新往年紀錄，首日業績挑戰5億元。

早上10點員工已到櫃位準備迎接客人，新光三越董事長村上英及新光三越百貨副董事長兼總經理吳昕陽也來各個櫃位前，為週年慶開跑加油打氣，並在接近11點時走向2樓，觀看首日人潮進出的狀況。

今年上半年新冠肺炎疫情爆發，吳昕陽坦言，今年確實比較辛苦，但數位提早布局、熟客系統上線、加上強壯的團隊，週年慶落在第4季，正是業績的收割期，預測全台新光三越第4季能達到300億元的目標，吳昕陽，現在期望與去年相當、達800億元，若達到這目標就「Very Wonderful」(太完美)。

新光三越台北南西店週年慶長達18天，預計業績與去年同期成長1％、可達21億元；吳昕陽表示，團隊拉長準備時間、做足週年慶商品、數位等工作，雖然團隊工作壓力大，但透過執行力，相信業績結果會令人滿意，新光三越一定會成長。

吳昕陽分析，疫情爆發後，反而加速數位布局，長達半年的數位練兵，新光三越給予補助，有專業團隊教導前線的銷售人員如何運用燈光、提升拍照技巧，並傳授數位文字的書寫方法。

吳昕陽表示，新光三越3年前積極改裝，今年改裝比較少，資源可以大力放到數位平台上，現在數位上架商品，1天超過逾1萬件商品；吳昕陽認為，實體百貨週年慶未來將與數位週年慶「相輔相成」，可因應個人需求作對應，週年慶不一定要擠進百貨公司，宅在家也可以上網逛百貨週年慶、點選購買，增加客人多樣化的選擇。

(中時 )