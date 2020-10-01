廣告看板被車輛撞毀。（民眾提供／巫靜婷苗栗傳真）

事故車輛擋風玻璃碎裂。（民眾提供／巫靜婷苗栗傳真）

彰化縣劉姓婦人9月29日開自小客車載丈夫到苗栗訪友，晚間7點多行經銅鑼交流道東側引道時，疑似精神不濟先是擦撞中央分隔島後，誤把油門當煞車踩，失控衝破前方的廣告看板，隨後連人帶車掉進草叢中，所幸車內2人均未受傷，警方依規定對劉女進行酒測，確認沒有酒駕。

銅鑼分駐所所長楊守仁今日指出，9月29日晚間7點多，所內接獲報案指出銅鑼交流東側引道與新興路口有1輛自小客車事故，經調閱監視器發現，小客車疑似操作不慎，先是擦撞中央分隔島，駕駛人緊張之下誤把油門當煞車踩，車輛失控掉落田中，車內2人沒有受傷，自行脫困。

監視器畫面可見肇事60歲劉姓婦人駕駛車輛擦撞內側分隔島後，暴衝撞破廣告看板，連人帶車墜落約5、6公尺外的菜園，卡在雜草堆中，幸好車內2人命大，事故發生毫髮無傷，但車輛擋風玻璃碎裂無法駕駛，最後請來大型吊車協助排除。警方呼籲用路人，正值中秋連假期間，應避免疲勞開車，以確保安全。

(中時 )