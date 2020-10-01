就算湖人1日有驚無險拿下總冠軍賽首勝，「小皇帝」詹姆斯仍留到比賽還剩1分23秒才肯下場休息，因為他想確保湖人這場勝利不會飛走，他在賽後也回顧了2011年總冠軍賽G2，甚至爆粗口，「他X的那場球讓我直到今天仍然很痛！」

詹姆斯口中的2011年總冠軍賽G2，當時他剛從騎士跳槽熱火，一路領軍闖進總冠軍賽，眼看著G2就要搶下勝利，幫助熱火取得2比0優勢，獨行俠卻打出誇張16比5反撲，最後以95比93逆轉擊敗熱火，當年熱火也以2比4無緣摘冠。

所以1日眼見湖人從32分大幅領先，打到最後關頭，竟被熱火追到只差13分，詹姆斯隨即挺身而出連進兩球，幫助湖人穩住勝局，詹皇表示，「我們還有很多工作要做，大局還沒底定，我們不會滿足拿下一場比賽勝利，就是這麼簡單！」

這場總冠軍賽除了是詹姆斯生涯第50場，他更抓下13籃板，總冠軍賽累積抓下503個籃板，正式超越湖人傳奇球星「天勾」賈霸成為史上第4多，同時他投進兩顆三分球，總冠軍賽累積投進88顆三分球，超越「浪花弟」克雷湯普生成為史上第2多。

(中時 )