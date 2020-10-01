台中市建設局製作「台中市台灣欒樹賞樹懶人包」，讓民眾了解17處台灣欒樹，至10月底是最好賞花期。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

日賞花樹、夜賞月！台中市多處公園綠地及行道上的台灣欒樹盛開，台灣欒樹有四色樹的美譽，綻放出美麗耀眼的金黃色，現在已可見不同顏色交織呈現層次美感，正是欣賞台灣欒樹的最佳季節，建設局製作「台中市台灣欒樹賞樹懶人包

」，讓民眾了解17處台灣欒樹，至10月底是最好賞花期。

建設局長陳大田指出，台灣欒樹為台灣特有樹種，名列世界十大名木之一，從滿株綠葉到開花，整體顏色由綠轉金黃

，結果時又轉為紅褐色，最後至蒴果乾枯轉為褐色而掉落，歷經四色，故有「四色樹」的美稱，歡迎市民朋友把握最棒的賞花期，拍照、打卡為自己的假期增添更多的美麗色彩。

建設局製作「中市台灣欒樹賞樹懶人包」，讓民眾清楚台中市17處台灣欒樹主要出現地點，包括北屯區廍興公園、地震公園、舊社公園等4處，南屯區豐樂雕塑公園、南屯公園等7處，太平區921公園、新坪公園、精美公園等10處。

此外，還有后里區公所後方停車場等3處，以及府會園道、朝洋溪等溪畔、市政路大道、永春南路等道路兩旁都可看見台灣欒樹的蹤影。

(中時 )