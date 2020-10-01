由《傳聞中的陳芊芊》爆紅的趙露思與林雨申主演的甜寵劇《我，喜歡你》已突破十億人次點擊，趙露思今年連續兩部戲都爆款，她在《我，喜歡你》飾演天才小廚娘，幾乎集集亮相她的好手藝，除餵飽林雨申的胃外，也讓網友看得口水直流，直喊：「抓住男人的心，就是要先抓住他的胃！」，但趙露思自曝自己戲外最擅長的是煮泡麵，戲裡的菜，料理方式複雜到學不起來，做一道菜得超過半小時以上，若要用一道料理來形容自己？她說自己像饅頭，打趣：「白白胖胖比較有營養。」

21歲的趙露思與39歲的林雨申相差18歲，卻無任何違和感，林雨申透露：「趙露思的活潑超越了我的想像。」談及相處有無代溝？趙露思坦言：「我玩的他不玩，他玩的我不玩，剛開始在相處的時候，很難找得到共同的話題。」但林雨申卻說他們沒代溝，吃喝玩樂都一樣，讓趙露思聽聞直說：「好，我們絕對沒有代溝。」

吻戲刺激趙露思（右）喊嫁不出去，林雨申連吻五小時缺氧送醫。（翻攝WeTV官微）

而兩人在一場拍攝長達五小時的禁慾吻戲，只見林雨申從趙露思雙唇，吻到胸口，再一把摟起抱緊疼愛，趙露思看回放畫面著急地說：「我完了，我嫁不出去了，申哥你的婚姻大事是結束了（林雨申現實中已婚），我這個婚姻大事是著不到邊了。」林雨申摸不著頭緒的回：「有那麼嚴重嗎？」但當時他冒著高燒拍攝，吻戲拍完後他立刻去醫院看病，被工作人員形容，「親到缺氧，到醫院去吸氧去了」，可見畫面有多麼刺激。

此外林雨申在劇中化身霸氣總裁，面對情敵質問，帥氣回應，「只要顧勝男（趙露思飾）需要我，我隨時都可以出現在她身邊」、「因為顧勝男愛我，她是我的女人」，甚至再嗆「我不會給你機會的」，完勝對手，對方最後只好摸摸鼻子退出戰局，讓網友看得叫好！該劇有誘人的美食與甜美愛情更是吸睛主因。

(中時 )