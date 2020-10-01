童姓嫌犯持西瓜刀砍傷林男頭部。（警方提供／柯宗緯高雄傳真）

童姓（中）嫌犯持西瓜刀砍傷林男頭部，被警方帶回局裡偵訊。（警方提供／柯宗緯高雄傳真）

被嗆「看什麼」氣不過！ 嫌拿刀砍傷鄰居

高雄1日凌晨治安不平靜，鳳山區1棟社區鄰居，林姓及童姓互看不順眼，爆發口角、肢體衝突，林男被對方持西瓜刀朝頭部砍殺，所幸沒大礙。而前鎮區吳姓男子欠債5萬，外出買飲料，巧遇債主，被蝴蝶刀刺1刀，趁機躲回家，忍痛2小時，親友直到惡煞離去才報案，警方陸續帶回涉案人偵辦。

鳳山警方指出，19歲林姓、23歲童姓兩名男子，同住瑞興路社區大樓，曾經見過面，但彼此互不熟識，今晨兩人在大樓1樓四目相接，林男就口出穢言「看三小」，童男氣不過，回家拿西瓜刀防身。

林男折返回去道歉「剛剛是我太兇」，未料又與童男一言不合，爆發激烈口角衝突，林男先出拳打人，童男接著拿出西瓜刀回擊，砍到林男頭部，鮮血直流。

一旁親友連忙勸架，把雙方隔開，分送高雄國軍總醫院、大東醫院救治，都沒有大礙。童男事後坦言，有喝了一點酒，突然被嗆面子掛不住，才拿刀子防身，全案依殺人未遂移送法辦。

另外，前鎮區20歲吳姓男子積欠5萬債務，今凌晨出門買飲料，未料在鳳山區保泰路一帶，遇上債主夥同兩名共犯堵人討錢，吳男轉身逃跑到崗山南街509巷，被蝴蝶刀刺傷右大腿1刀。

債主原先打算押吳男到錢莊借錢再還錢，先押他回家拿證件，結果吳男躲在家中，遲未下樓，惡煞才知上當。吳男忍痛2小時，鮮血直流，親友直到惡煞離去，凌晨4時才趕緊報案，並將人送醫救治，所幸沒有生命危險。警方陸續帶回王、李姓嫌犯到案以釐清案情。

(中時 )