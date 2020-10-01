中秋月娘賞臉嗎？戴立綱：把握連假下週恐變天

中央氣象局今天指出，今天受到東北風影響，但是環境水氣減少，各地大多多雲到晴，僅花東地區偶有零星降雨，午後則在中南部山區及南部近山區平地有局部短暫雷陣雨，氣象局表示，由於天氣穩定，各地看到月亮的機率高，只是迎風面的基隆北海岸及東半部局部地區雲量稍多，中部山區及南部地區需視午後雲系發展情況而定。

氣象局提及，至於連假天氣，受到東北風減弱，氣溫稍回升，但明天清晨易有輻射冷卻效應，北部及東北部較涼；明天至4日整體環境吹偏東風，各地大多為多雲到晴，西半部日夜溫差較大，迎風面的東半部地區有局部短暫陣雨，午後南部地區及中部以北山區有局部短暫雷陣雨。

氣象局預報員劉沛滕指出，今天花東地區會雲量較多、尤其台東雲量偏多，晚上甚至降雨，賞月機率較低，至於中南部地區會有午後雷陣雨，賞月時可能會有些許雲飄過，其他地區則可見到月亮。

劉沛滕提及，至於連假天氣則是穩定晴朗的天氣為主，但需注意日夜溫差大。

(中時 )