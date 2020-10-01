簡廷芮中秋節宣布成為賴太太。（圖／翻攝自dewichien IG）

因在電影《我的少女時代》中飾演「校花陶敏敏」爆紅的簡廷芮（Dewi），今(1日)突宣布結婚，透露從朋友意外變情人，接著決定攜手走向人生的下個階段，「謝謝一直在身邊這麼照顧又體貼的你，未來還要繼續麻煩了，親愛的賴先生」。

簡廷芮在中秋節這天突宣布閃婚，甜曝兩人合照，透露緣分就是這麼奇妙，「今年中秋多了個你，老天總會帶領我們往更幸福的地方去」，消息一出就引來大批粉絲和好友的祝福，和她同演《我的少女時代》的宋芸樺也激動留言「天啊！恭喜」。

28歲簡廷芮早年參加《模范棒棒堂》、《我猜我猜我猜猜猜》受矚，被封為「台版宮崎葵」，曾演出嚴爵的MV，6年前她和安婕希組成雙人女子團體Dears正式出道，發過EP跟寫真，無奈成績不如預期，後來單飛各自發展，隔年演出《我的少女時代》中校花「陶敏敏」一角走紅，近年則常參與節目《娛樂百分百》「凹嗚狼人殺」單元。

2年前簡廷芮被拍到有秘密戀情，和有「小金城武」之稱的涂善存外出約會，兩人打扮輕鬆先去看舞台劇，然後續攤去居酒屋吃飯，過程中出現交頭接耳等親密動作，之後兩人疑似避嫌揮手道別，追蹤簡廷芮回家後，涂善存竟已在樓下等候，接著一起上樓，但簡廷芮否認，說那天是小阿姨想打麻將，三缺一就邀涂善存加入，僅稱是好朋友。

簡廷芮過去說，媽媽管教甚嚴，跟誰來往都要參一腳，身邊好友都曾接過簡廷芮媽媽的「關心電話」，緊迫逼人攻勢還間接導致他和初戀男友分手，當時她高中，對方大她3、4歲，男友不堪簡廷芮母親壓力，交往半年就告吹，讓簡廷芮十分無奈。

簡廷芮IG全文：

你總說

在這動盪不安的2020

我們發生最好的事情

就是意外的從朋友變成情人

接著決定一起攜手走向人生的下個階段

今年中秋多了個你

緣分就是這麼奇妙

老天總會帶領我們往更幸福的地方去

謝謝一直在身邊這麼照顧又體貼的你

未來還要繼續麻煩了

親愛的賴先生❤️

(中時新聞網)