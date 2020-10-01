「親韓人士」又遭撤換 高雄土開總經理洪東煒被請辭 13:502020/10/01 中時 林瑞益 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄港區土地開發公司總經理洪東煒（前右）對於去留保持平常心，左為將暫時接任總經理的沈妙姿（前左）。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 繼被歸類為親韓人士的高雄輪船公司董事長黃文財遭撤職，1日再度傳出高雄市都發局發函給交通部，要求撤換高雄港區土地開發公司總經理洪東煒。都發局證實，確有其事。 都發局表示，兩度發文推薦沈妙姿暫時兼任總經理，高雄市政府有推薦總經理的人事權，且基於維持公司正常營運與績效所做決定才發文。 1日是中秋節，洪東煒面對此傳聞，9月30日晚間仍參加土開公司舉辦的中秋節活動，與沈妙姿等人合影。洪東煒對於個人去留表示，保持平常心，一切隨緣。 (中時 ) #黃文財 #洪東煒 #土地開發公司 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 政壇詐騙鴛鴦吸上億人間蒸發 北市議員無奈：別再問了 07:402020/09/30 社會 川普73次搶話 批通訊投票舞弊 拜登斥輸不起 美國大選 總統辯論互罵 媒體：沒有贏家 04:102020/10/01 國際大事 小度獨立融資 加快科創板上市 04:102020/10/01 全球財經 中秋佳節 韓國瑜向網友拋一問 資深韓粉回應了 11:342020/10/01 政治 高市議員蔡武宏 當選新任黨團總召 14:232020/09/30 政治 莫忘鋼筆初心 書寫宣揚中華文化 09:002020/10/01 生活 被老外叫「中國人」曾追上去大罵 高鈞鈞懺悔：我是神經病 08:252020/10/01 政治 吳釗燮踩剎車 還不夠 04:102020/10/01 時論廣場 韓國瑜走後變這樣 貼紙哥貼「六合夜市慘況」 網：高雄人的選擇 00:142020/09/30 政治 康友案簽證會計師 停簽二年 04:102020/09/30 財經要聞 政治熱門新聞 兩岸若開打 台灣兵力不夠怎辦？沈富雄爆5字戰力增 - 政治 民進黨公布政黨民調 陳揮文：看到這個 臉都綠了 - 政治 大陸軍演不斷 台灣股市為何不動如山？工商界大老爆原因 - 政治 台美建交蔡政府為何「踩煞車」？學者爆心寒內幕 - 政治 解放軍米糧來自台灣？林佳新爆農委會賤賣稻米 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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