繼被歸類為親韓人士的高雄輪船公司董事長黃文財遭撤職，1日再度傳出高雄市都發局發函給交通部，要求撤換高雄港區土地開發公司總經理洪東煒。都發局證實，確有其事。

都發局表示，兩度發文推薦沈妙姿暫時兼任總經理，高雄市政府有推薦總經理的人事權，且基於維持公司正常營運與績效所做決定才發文。

1日是中秋節，洪東煒面對此傳聞，9月30日晚間仍參加土開公司舉辦的中秋節活動，與沈妙姿等人合影。洪東煒對於個人去留表示，保持平常心，一切隨緣。

(中時 )