美國投資大師巴菲特（Warren Edward Buffett）在第二季時投資曾是全球最大金礦商的黃金公司，顯示黃金的魅力已席捲全球。依據往例，黃金與美元通常呈現高度負相關性，在美元指數不斷下跌的現況來看，金價相對走升。元大期貨（6023）推廣黃金全系列商品，包含元黃金正反5、台黃金期貨、美微型黃金期貨、美黃金期貨以及黃金選擇權，讓交易人可以搭上這股滔金風潮。

元大期貨執行副總高毅瑞表示，過去民眾投資黃金，會以黃金存摺與ETF為主，隨著這股黃金熱潮的來襲，黃金期權商品8月的交易量比5到7月平均成長了93％，黃金CFD交易量則是成長了49％；黃金期權商品實動戶成長19％，黃金CFD實動戶成長26％。由此可知交易黃金期權商品已成為顯學，關注金價的交易人早已加入淘金的市場，在不斷變動的資本市場中，運用黃金衍生性金融商品達到避險目的。

在全球賣出超過2,800萬冊的富爸爸系列書籍暢銷作家─羅伯特·徹·清崎（Robert Toru Kiyosaki）曾說，「只有5％的美國人是富人，因為只有這5％的人懂得如何運用槓桿。」想與富人一樣運用槓桿操作資金，體驗靈活運用資金的便利性，交易元大期貨推廣的黃金全系列商品，就能感受「槓桿」的魅力，交易人可以用較小的資金，操作較大的部位，槓桿倍數可以自行調整，讓小資金也能進場交易，其中以「元黃金正反5」的資金門檻最低。「槓桿」指的是藉由保證金的制度，讓交易人可以調整操作時的槓桿倍數，期貨以及選擇權商品同樣也可以運用槓桿來操作。

為鼓勵更多對黃金期權市場有興趣的交易人一同參與市場漲跌，元大期貨推出猜金價的活動，在10月30日前上官方活動網頁，預測每周五CME微黃金期貨的收盤價，有機會獲得Apple Watch Series 5或是便利商店電子禮券。活動網址：https://bit.ly/2DAsvlI

(工商 )