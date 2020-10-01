朱孝天睽違多年回台，藉拍攝新網路節目《孝天食旅》，帶著老婆韓雯雯開心遊台灣，首集就前往今年熱門的旅遊勝地澎湖。他笑稱十七年前跟一群哥兒們到澎湖做了很多瘋狂事，十七年後則帶著愛妻重新踏上這塊土地，繁榮景象與過去沒人沒車的印象畫分兩個時空，但牽著老婆多了許多甜蜜。

朱孝天夫妻第一站入住澎湖當地以清水模工法建造，曾獲得台灣新銳建築大賞的緣民宿，以光影變化形成腦波美學的室內空間，韓雯雯直呼簡直是外拍聖殿，一度拍到不想走。孝天對清水模建築的喜愛溢於言表，跟老闆娘研究起建築工法，表示將來也想自己蓋一座清水模民宿。

朱孝天開心徜徉澎湖。（風雅國際提供）

熱愛水上運動的朱孝天選擇互動性高的景點「海底郵筒」，潛水老闆還剛好是他十七年前來澎湖潛水的友人，因為拍攝時適逢農曆七月，原本只想浮淺跟海洋生物拍照，結果一下水就停不下來，怒游一小時，惹得導演在岸邊大喊：「誰說下水五分鐘就起身的呀！」

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