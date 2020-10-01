中秋節應景絕對少不了烤肉活動，但不管是在家烤，還是去燒烤店，經過一晚油煙轟炸，結束之後總是滿身濃膩的油煙味和汗味，臭到崩潰怎麼辦？

家事達人建議，可以把臭衣物掛在剛洗過澡的浴室內，讓水蒸氣去除味道，或者將濕毛巾墊在衣物上，用熨斗燙過後也有幫助。或者善用手邊工具，像是把袖子皮或檸檬皮剪碎泡水，噴在空氣中除臭。

除了最常見的香氛噴霧，還可以用微酸性電解次氯酸水來去除油耗、油膩的味道，無論是頭髮、衣服，都可以輕鬆去除臭味。（水神提供）

如果怕麻煩，家事達人說其實還有更好的選擇，除了最常見的香氛噴霧，還可以用微酸性電解次氯酸水來去除油耗、油膩的味道，無論是頭髮、衣服，都可以輕鬆去除臭味。

專家說，相較一般市售芳香劑，微酸性電解次氯酸水不含香料和化學添加劑，無味且溫和不刺激，可注入霧化器或分裝瓶中，十分適合用來居家環境清潔、淨化空氣，即使家中有小朋友或寵物，也可以放心使用。

找到好的除臭小工具，從今以後恩免驚，讓你”煙燻”後照樣香噴噴，優雅過中秋！

(中時新聞網)