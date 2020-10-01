儘管1日是「一眉哥」安東尼戴維斯職業生涯首場總冠軍賽，他卻交出34分、9籃板、5助攻與3火鍋的優異表現，一眉哥賽後表示，「我只想上場打出能量，在進攻籃板方面展現更多侵略性，更嘗試不要太多的跳投，而是試著統治禁區！」

自從1976-77年球季NBA與ABA合併以來，只有艾佛森、喬丹與杜蘭特在生涯首場總冠軍賽得分超過安東尼戴維斯的34分，一眉哥不禁表示，「很榮幸能跟這些偉大名字相提並論，希望今後能在獲得總冠軍球員的討論當中聽到我名字。」

就連安東尼戴維斯的禁區搭檔「魔獸」霍華，都稱讚一眉哥生涯首場總冠軍賽表現，「戴維斯在場上做了所有他該做的事，我為他取得成功感到高興，同時看到他取得生涯總冠軍賽首勝感到驕傲，我很清楚這場勝利對他的意義相當重大。」

只是比起開心自己拿下總冠軍賽首勝，安東尼戴維斯反而擔心對手傷兵情況，因為目前卓拉吉奇(足底肌膜撕裂)、阿德巴約(肩膀)、吉米巴特勒(腳踝)等熱火主力都有傷在身，一眉哥說：「你永遠不想看到有人受傷，我們也替那些球員擔憂！」

(中時 )