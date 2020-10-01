作為國聯賽揚獎的頭號熱門，紅人王牌包爾（Trevor Bauer）今天繳出創季後賽紀錄的7.2局13K無失分好投，卻等不到隊友的火力支援。最後勇士靠弗瑞曼（Freddy Freeman）在13局下的再見安打，以1比0氣走紅人，在國聯外卡系列賽拔得頭籌。

「這真是非常緊張的4個半小時，」弗瑞曼在這場馬拉松大戰結束後表示，「當比賽打到第6、第7，來到第8局還是0比0的時候，我覺得每個人都如坐針氈，特別這是一場季後賽。」

這種0比0如坐針氈的感覺，此役也創了紀錄，成為季後賽史上首場打完12局還沒有得分的比賽。直到13局下弗瑞曼從紅人左投賈瑞特（Amir Garrett）敲出中外野安打，送回三壘跑者帕區（Cristian Pache），才結束這場歷時4小時又39分鐘的大戰。

紅人王牌包爾繳出12K無失分好投，無奈得不到隊友火力支援。（路透）

弗瑞曼是今年國聯MVP的人選之一，但他對左投的打擊率僅2成45，此役卻在2好1壞落後下，逮住了賈瑞特的滑球敲出再見安打。這也是紅人自1975年世界大賽第6戰以來，首次於季後賽倒在對手的最後一擊，當時是被紅襪的名人堂捕手費斯克（Carlton Fisk）敲出再見全壘打。

兩隊此役共吞下37K，也創季後賽新猷，最大關鍵當然是包爾。他成為季後賽首位單場投滿7局無四壞、未失分，僅被打2安以下且飆出12K的投手，可惜這一日不屬於他，由勇士和弗瑞曼笑到了最後。

(中時 )