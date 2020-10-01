台中市霧峰人文薈萃，觀旅局建議民眾可利用連假造訪。（台中市觀旅局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市霧峰人文薈萃，觀旅局建議民眾可利用連假造訪。（台中市觀旅局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市霧峰人文薈萃，觀旅局建議民眾可利用連假造訪。（台中市觀旅局提供／陳淑娥台中傳真）

中秋連假何處去？台中市霧峰人文薈萃，觀旅局力薦霧峰擁有林家花園、光復新村、亞洲現代美術館等知名景點，亦有霧峰農會所產益全香米及「初霧」大吟釀，屢獲國內外大獎肯定，國人不妨規劃來趟阿罩霧文史自然之旅，豐富4天美好假期。

霧峰舊稱「阿罩霧」，轄區內富有眾多文史藝文館舍，國定古蹟霧峰林家宮保第園區，每一棟房舍都有獨特的故事，華麗的庭院設計及裝飾，即使歷經數百年，仍不難想像當時家族的繁盛樣貌；具有時代意義的光復新村，是早期台灣第一個新市鎮，經過社區活化再利用賦予新生命，變身充滿文創藝術小舖的眷村，一旁的小市場，家常小吃既飽足又暖心暖胃；往山裡面走去，百年地震災害的痕跡「921地震教育園區」，就在咫尺，保留了當時震災所留下的建築，基地中可見錯動斷層、倒塌校舍、操場隆起等地貌，令人震撼。

省道的另一邊不遠處，則是充滿特色建築的亞洲大學，擁有歐洲宮殿風格的圖書館、羅馬兢技場外觀的體育館及建築大師安藤忠雄所設計「現代美術館」，是偶像劇和婚紗的熱門拍攝點，亦是不少網紅拍照的熱點。

觀旅局長林筱淇表示，霧峰旅遊資源豐沛，以去年辦理的百大婚紗民眾票選拍攝景點推薦為例，霧峰就涵蓋「林家宮保第園區、霧峰林家萊園、光復新村、台灣省議會紀念園區、亞洲大學、貓頭鷹教堂、民生故事館、霧峰落雨松」等8處，遠高過各區的平均值，民眾可把握接下來的連續假期規劃來趟阿罩霧風華追尋之旅。

林筱淇也分享私房景點，遊客可前往由原「民生診所」改建的霧峰民生故事館農學食堂，享用健康無毒蔬果，看看鄰近紫錐花田；再到旁邊霧峰農會酒莊帶份區域限定優質好禮，酒莊以霧峰在地特產益全香米製作的清酒、吟釀聞名，同時也有販售在地香米、酒粕面膜、手工皂、酒粕香腸等在地良品，感受土地所帶來豐沛的能量。

觀旅局表示，台中每個城鄉區域獨具風華，中秋假期及國慶雙連假規劃出遊，不妨規劃來趟漫遊小鎮，把握2020國旅補助，10月31日前可享有每房1000元補助。

(中時 )