鹿港老街則是中午過後開始湧入人潮，擠滿老街附近小巷。(吳建輝攝)

因為挪威選手伊登爆紅變成地方知名景點的埔鹽順澤宮，同樣吸引民眾到此朝聖，一早就有民眾排隊。(順澤宮提供／吳建輝彰化傳真)

彰化排隊蛋黃酥名店「不二坊」今天同樣吸引不少民眾排隊，但相比以往人數已經比之前少了許多。(吳建輝攝)

中秋連假第一天，許多人趁著4天連假規畫返鄉或外地旅遊，每到節日必塞的彰化路段，1日清晨8點開始出現車潮，龍井南下彰化系統，及霧峰到國六路段，時速一度僅剩30公里，由於中秋節也是農曆15，許多人都先返家拜拜，彰化各景點下午才開始湧入人潮，店家也期待這4天連假，能帶來滿滿人潮與錢潮。

田尾公路花園的陳姓業者說，今天上午僅有零星民眾到這邊，他們預計人潮最多的時候是在明後兩天，因為今天大家返鄉都忙著團聚拜拜，而下午進到商圈的的人潮，可能都是當地民眾，希望接下來兩天，能湧現大批外地遊客，來報復我們。

而因為挪威選手伊登爆紅變成地方知名景點的埔鹽順澤宮，同樣吸引民眾到此朝聖，總幹事陳守欽說，昨天廟方就趕工印廟印，希望大家都能領到，除了固定每天500頂之外，有另外多準備一些，希望讓遠道而來的朋友，也能夠領取。

鹿港老街則是中午過後開始湧入人潮，擠滿老街附近小巷，當地香腸攤施姓業者表示，疫情過後就很久沒有看到人潮了，老街的商家都苦哈哈，這次中秋有4天連假，希望能夠為老街帶來滿滿人潮，逛老街，吃美食，到彰化鹿港來享受知性的文化之旅。

另外彰化另類景點，蛋黃酥名店「不二坊」今天同樣吸引不少民眾排隊，但相比以往人數已經比之前少了許多，店家稍早也貼出公告，將從明天起連續休息５天，到10月7日才會開始營業，因此代購金額同樣是翻了兩倍。

(中時 )