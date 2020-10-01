外媒引述消息人士說法指出，美國NextEra Energy近期向同業杜克能源（Duke Energy）提出收購邀約，藉此測試後者意願，一旦兩者合併，將成為規模龐大的美國南方電力巨擘。

知情人士透露，杜克能源公司已回絕NextEra的提議，但後者仍對此收購案很有興趣。

倘若兩者合而為一，將寫下電力產業歷來最大、以及今年以來最具規模的併購案。杜克能源總部在北卡羅來納州夏洛特，目前市值約610億美元，今年股價累跌14％。

(工商 )