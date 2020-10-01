傳美NextEra有意收購杜克能源 14:172020/10/01 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 外媒引述消息人士說法指出，美國NextEra Energy近期向同業杜克能源（Duke Energy）提出收購邀約，藉此測試後者意願，一旦兩者合併，將成為規模龐大的美國南方電力巨擘。 知情人士透露，杜克能源公司已回絕NextEra的提議，但後者仍對此收購案很有興趣。 倘若兩者合而為一，將寫下電力產業歷來最大、以及今年以來最具規模的併購案。杜克能源總部在北卡羅來納州夏洛特，目前市值約610億美元，今年股價累跌14％。 (工商 ) #杜克 #NextEra #收購 #Energy #能源 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美大選前 股市震盪機率高 04:102020/10/01 財經要聞 印太新供應鏈 美邀台投資基建 04:102020/10/01 財經焦點 德緊縮監管 華為變相出局 04:102020/10/01 全球財經 吉利汽車 料衝科創板整車第1股 04:102020/10/01 產業財經 黃金、貴金屬基金績效 耀眼 04:102020/10/01 投資理財 北市美豬稽查管理 挨轟玩假的 04:102020/10/01 地方新聞 鎧勝 通過和碩收購私有化 04:102020/10/01 證券．權證 台股Q3旺 節後迎榮景 04:102020/10/01 財經要聞 萊豬民調 逾6成反對進口 04:102020/10/01 生活新聞 廣東力拚新能源 太陽能類股齊揚 04:102020/10/01 全球財經 財經熱門新聞 台積電叛將新作遭美掐死 陸晶片業驚爆下一輪受災戶 - 財經 房市狂燒 這2縣市最扯！專家：最近的官能撈就撈 - 財經 中芯遭川普制裁 陸1招反擊：弱爆了 - 財經 納智捷U6 降價逾一成 - 財經要聞 - 工商時報 真正的特斯拉殺手？ 陸電動車董座預言將淪蘋果下場 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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