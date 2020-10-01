新冠肺炎疫情爆發後，實體交易減少，國人使用「行動支付」金額飆高！金管會銀行局最新統計，截至2020年7月底止，累計行動支付總交易金額高達2,991億元，第3季即將突破3,000億元大關，其中有4成金額是來自今年前七月貢獻，前七月行動支付總額就衝破千億元，達1,209億元，是去年同期的2.27倍！

為趕上「無現金化社會」的全球趨勢，我國從2016年開始推行動支付，隨著智慧型手機普及化，加上國銀力推數位帳戶、數位生態圈下，可以用行動支付的場域大增，2016年行動支付總交易額還只有14.9億元、但2017年就增加10倍148億元，到了2018年則達478億元，如今持續呈現倍速性成長。

金管會銀行局所統計的五大行動支付態樣包括：行動信用卡（TSM）、行動金融卡、行動電子票證（如悠遊卡）、電子支付機構O2O及行動收單機（mPOS）等。銀行局指出，行動支付交易額續創新高主要是使用場域增加、消費者使用習慣的改變，加上今年以來，新冠肺炎疫情爆發後，大家開始減少出門、減少觸摸現金，因此可發現，今年在五大行動支付項目上的金額都有所增加。

銀行局指出，像在行動信用卡今年前七月金額達366億元就比去年同期增加了142億元，而電子支付機構O2O部份也增加了313億元、行動金融卡則增加215億元。增加最多的就是實體店面讓客戶用行動裝置app付款的「電子支付機構O2O」，今年前七月交易金額高達456億元，不僅整體金額在五大類型中最高，占比近四成，成長幅度更高達218.8％。

今年成長幅度第二高的行動金融卡，也是呈現翻倍成長，成長率達159﹪！主要是國銀近年主推「數位帳戶」以「高利活儲」帳戶搶市，要開數位帳戶就要搭配金融簽帳卡，也讓行動金融卡，成為今年行動支付成長第二大助力。其餘包括行動信用卡與綁定電子票證亦有六成以上成長率。

在有紀錄以來的累計金額方面，截至今年7月底，「行動信用卡支付金額」1,193億元高居第一，其次是電子支付機構O2O的890億元，今年疫情帶動下O2O大增二倍，較去年增加五675億元，首度超越第三名的行動金融卡支付717億元。

(工商 )