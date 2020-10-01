受困黑熊掙扎到累了，只能趴在地上稍作休息。（和平警分局提供／陳淑娥台中傳真）

和平警分局也派員稍早在現場進行人車管制。（和平警分局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市和平區東卯山果園附近，今天早上一隻黑熊誤中鋼索受困，特生中心獸醫師已於12時抵達現場，初步判斷黑熊身體狀況尚屬良好，已開始進行救援，預計在獸醫師麻醉後，將黑熊救援至急救站進行醫治，俟狀況穩定後擇期野放。

東勢林管處指出，今日早上8時4分接獲通報指稱，東卯山果園附近有黑熊中套索，立即啟動通報救援行動，由特有生物保育研究中心野生動物急救站獸醫師團隊共5名趕赴現場救援，本處麗陽工作站及森警亦派員至現場了解狀況並淨空現場，以避免人員危險並減少刺激黑熊情緒。

東勢林管處指出，該案為農民架設陷阱防治危害部分，因依據野生動物保育法第21條，農民得以設置陷阱防治農林作物危害，不受同法第17條及第19條限制。惟該處仍積極推廣精準式獵具防制山豬，避免誤補瀕危物種。對於合法耕種農地，將持續輔導補助架設電圍網，以友善方式防治野生動物危害。

據悉，鋼索為一名農民架設，以防止農作物遭山豬偷吃，不料早上到果園時竟發現一隻黑熊受困，嚇得趕緊報警處置。和平警分局也派員稍早在現場進行人車管制，避免受困的黑熊因人靠近而情緒高漲，由於黑熊受困時，因極欲逃生而猛咬鋼索，導致滿口濺血，左前肢也流血。

(中時 )