今天就是中秋節，許多地方已經湧現返鄉潮，也有不少人趁著連假出遊。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，國內目前隨然沒有本土病例，但還是要注意防疫新生活運動，若要到戶外，必須保持社交距離1公尺，無法保持就應該戴口罩。出遊期間，身邊通常會有不特定對象，大家還是要做好基本的防護。

(中時 )