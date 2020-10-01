中秋連假出遊 莊人祥籲保持社交距離 14:122020/10/01 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（林周義攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今天就是中秋節，許多地方已經湧現返鄉潮，也有不少人趁著連假出遊。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，國內目前隨然沒有本土病例，但還是要注意防疫新生活運動，若要到戶外，必須保持社交距離1公尺，無法保持就應該戴口罩。出遊期間，身邊通常會有不特定對象，大家還是要做好基本的防護。 (中時 ) #連假出遊 #莊人祥 #社交距離 #中秋節 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中秋連假首日 國三竹南段驚傳6車連環撞 12:342020/10/01 社會 迎戰史上最塞 侯視察轉運站 04:102020/10/01 地方新聞 飛車撞破交流道廣告看板墜菜園 車內夫妻毫髮無傷 13:292020/10/01 社會 興櫃欲振乏力 友松靠神劇突進 04:102020/10/01 證券．權證 連假首日南下目前順暢 警方估計花蓮午後將湧入車潮 10:262020/10/01 生活 用路人變聰明！中秋連假首日 國五、蘇花改上午意外順暢 09:332020/10/01 生活 國5封閉石碇、坪林南向入口 侯友宜：下午至晚間才是挑戰 10:042020/10/01 生活 萬里蟹產季到 拍照搶防疫包 04:102020/10/01 地方新聞 中秋連假投保旅平險 臺灣產險送LINE POINTS 04:102020/10/01 投資理財 防登革熱 三峽五寮筍園封鎖禁入 04:102020/10/01 地方新聞 生活熱門新聞 中秋連假逛好市多 2歲兒遭檢查員「偷塞紙張」 一打開老爸淚目 - 生活 499之亂趴2！網內雙飽槓千元禮券 3C達人曝：現在續約最划算 - 生活 父母狂吵孩嗆「離婚算了」 爸拒絕回一句兒反崩潰 網：兇爆 - 生活 身兼2職不菸不酒遭女友嫌不上進嗆分手 網一看內文揭殘酷真相 - 生活 中秋連假瘋烤肉 全聯驚見「吐司山」 網：第一次看到 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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