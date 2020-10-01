苗栗警方加強ATM詐欺熱點巡守勤務，9月30日深夜在苗栗市中正路1間銀行巡守時，發現1名24歲李姓車手，隨後再向上逮捕兩層負責收贓款的50歲黃男及27歲李女，起出贓款11萬6900元、7張金融卡等物。（苗栗警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗警方加強ATM詐欺熱點巡守勤務，9月30日深夜在苗栗市中正路1間銀行巡守時，發現1名24歲李姓車手，隨後再向上逮捕兩層負責收贓款的50歲黃男及27歲李女，起出贓款11萬6900元、7張金融卡等物。（苗栗警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

中秋連假苗栗警方加強ATM詐欺熱點巡守勤務，9月30日深夜在苗栗市中正路1間銀行巡守時，發現1名24歲李姓男子提款時行跡可疑，上前盤查，李男心虛當場坦承是車手，隨後再向上逮捕兩層負責收贓款的50歲黃男及27歲李女，起出11萬6900元、7張金融卡、4支手機等物，全案今日移送偵辦。

苗栗警分局偵查隊昨日晚間10時許，在苗栗市中正路1間銀行前巡守，發現1男子在提款機前不停提款，趨前盤查，來自台中的李姓男子一時緊張拿著提款卡塞進塞出，警方追問後，他辯稱「錢卡住，領不出來」，卻見事跡敗露只好坦承自己是車手，交付贓款8萬9000元、金融卡3張、手機1支等物。

此時1名黃姓男子戴口罩經過ATM不時觀望，偵查隊察覺有異，立即通報警力支援逮捕黃男，黃男承認擔任詐欺一層「收水」工作，負責接收李姓車手提領的贓款，警方當場查扣贓款2萬7900元及手機1支，隨後在附近超商再查獲擔任二層收水兼試卡手的李女，查扣手機2支及金融卡4張。

苗栗警方指出，詐騙集團分工細密，9月30日晚間8時許，搭火車到苗栗市後再轉搭計程車，沿中正路各銀行及超商ATM提款機提領，預計要提領約4、50萬元，目前已有3名被害人到警局指認，全案10月1日依洗錢防制法及詐欺罪報請苗栗地檢偵辦，並建請羈押，將持續向上追查集團成員繩之以法。

(中時 )