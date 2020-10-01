北市捷運警察隊張姓女警，輪班擔任東門站駐點勤務，為圖請款便利，竟以商店免用統一發票收據，充當便當店收據，向捷運警察隊請領每人1餐80元的誤餐費，2017年6月起1年多時間，不實申報38個便當，遭士林地檢署依偽造文書罪提起公訴，士林地院審理後認定，認為張女確有誤餐事實，審酌她坦承犯行，日前依行使偽造私文書罪判刑4月，宣告緩刑2年。

檢方偵查時認為，51歲張姓女警申報執勤誤餐費，購買便當並非員警法定職務，且無不法獲利，並未以貪汙治罪條例起訴。

捷警表示，捷運警察隊負責捷運沿線巡邏工作，規劃駐點勤務，每月採排班方式，張員自2017年9月至2019年3月間，每月輪值2到4次，中午備勤時間，可自行購買便當食用，回隊部再以收據核銷，每人1餐上限為80元。。

張女卻便宜行事，以某間未販售便當的商店收據，蓋上免用統一發票專用章的空白收據，依執勤日期，填上每個120元的便當費，向捷警隊核銷經費。

張剛開始以空白收據蓋上免用統一發票印章申報，去年開始，商店不願提供收據，她竟私刻印章繼續申請，去年3月5日，遭同仁檢舉轉由督察組展開調查，最後1次是3月1日申請，捷警並未核銷，共核准37個便當，依偽造私文書起訴。

合議庭認為，張女為圖便利請領伙食費而偽造文書，行為確有不當，應予以非難，但張女坦承犯行，當庭表示會記取教訓、不再犯，遭偽刻印章的商店負責人也同意給予緩刑，因此依行使偽造私文書罪，判處有期徒刑4月，得易科罰金並宣告緩刑2年，可上訴。

(中時新聞網)