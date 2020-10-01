洋基挾帶1勝優勢再戰印地安人，兩隊呈現打擊戰，比數一直咬得非常近，田中將大首局就失4分，洋基則有厄薛拉(Gio Urshela)滿貫炮，9局上半印隊1分領先，派出例行賽相當威風的終結者悍德(Brad Hand)，結果連被敲安遭逆轉，最後此戰耗時4小時50分，洋基在你來我往之中以10比9驚險奪勝，淘汰印隊晉級分區系列賽。

「我不知道怎麼做到的，兩隊不斷來回，有很多精彩的PLAY，」賽後洋基總教練布恩（Aaron Boone）說，「我今晚有種感覺，這幫傢伙不會輕易放棄，他們不會輸球。」

洋基派出田中將大先發搶勝，不料首局就出狀況，連被敲4支安打失4分，打線則靠全壘打追分，2局上半「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)敲出陽春炮，接著4局上厄薛拉趁卡拉斯柯(Carlos Carrasco)遇亂流形成滿壘時，敲出逆轉滿貫炮。

5局上史坦頓再有犧牲飛球添1分，不過分數不夠花，下半局J.拉米瑞茲（Jose Ramirez）敲出清壘二壘打，又將分數追平成6比6平手。6上洋基強打捕手桑契斯(Gary Sanchez)敲出2分炮超前，不過韌性十足的印隊下半局靠代打建功，二壘打將分數追平，雙方攻勢不斷勝負難分。

8局下印隊再靠安打串聯攻下1分，再度要回領先優勢，不過可惜此局敲雙殺打結束，9局上派出例行賽16次救援點、自責分率的2.05的終結者悍德，他整個9月出賽11場僅掉1分，沒想到關鍵時刻竟軟手，一上場先保送後又連被敲2安，洋基滿壘情況下先靠桑契斯犧牲打追平，下一棒前4打數沒安打的勒瑪修（DJ LeMahieu），此時敲出關鍵超前安，最後洋基就以10比9險勝。

其中厄薛拉個人貢獻4分打點，成為隊史首位在季後賽敲出滿貫砲的三壘手，「這是我棒球生涯打過最精采的比賽！」即使沒有進入延長賽，此戰仍耗時4小時50分鐘，是包含例行賽及季後賽在內，史上最長的9局比賽，直到凌晨1點才結束。洋基順利橫掃印地安人，晉級分區系列賽，下一戰強碰頭號種子光芒。

(中時 )