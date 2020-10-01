台北市環保局日前發現南港山區溪溝遭人亂丟廢棄物，出動移動式攝影機，查獲李姓男子騎機車載運多包裝滿廚餘的垃圾袋，隨意棄置研究院路旁溪溝，以為神不知鬼不覺，但仍被科技執法逮到，由於汙染環境情節重大，被依《廢棄物清理法》重罰6000元。

日前環保局接獲民眾反映，研究院路3段161巷山區溪溝，被人亂丟垃圾汙染，清潔隊前往清理時，發現垃圾當中以廚餘為主，經評估可能還會再拿來丟，於是在棄置垃圾地點架設移動式攝影機。

環保局環清科長黃寬助表示，架設攝影機後，果然拍下李男亂丟垃圾的證據，影片中，李男騎機車把裝廚餘的垃圾包放在腳踏板上，在山區道路徘徊查看環境，發現一處在溪溝旁地點，周邊又沒有人煙，立即迴轉停靠，將垃圾包搬下車朝溪溝拋投。

他指出，李男到案說明時聲稱是為了賺取生活費，向牛肉麵店免費收取廚餘轉賣給養豬戶做無本生意，卻有多的廚餘賣不出去，才會找地方丟棄。

環保局強調，非法棄置廢棄物造成的環境汙染不容小覷，若遭傾倒有害廢棄物更可能影響人身健康，絕不姑息違法棄置行為，李男在山區溪溝棄置廢棄物嚴重造成汙染，依法重罰6000元。

(中時 )