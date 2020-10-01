「挺韓網紅」高鈞鈞，擁有出眾美貌與美國田納西州立大學教育心理學碩士學歷，經常出席各大挺韓場合，為民眾帶來即時現況和時政評論，成韓粉追捧的女神級人物。高受訪表示，自己雖有國民黨籍卻不太具政黨執念，她明白國民黨如今「怎樣都被笑」的慘況，她奉勸國民黨別再幻想「救世主」從天而降，因為就算有也被內鬥到死；國民黨如今能做的，就是把各方面扎實準備好，爭取民眾支持。

高鈞鈞接受《毅傳媒》專訪，表示自己雖有加入國民黨卻對政黨不甚關心，她知道國民黨現在很可憐，因為無論做什麼都一直在被笑，開全代會被笑、抗議被笑、冷氣也被笑，現在整個處在最低迷、士氣最差的時刻。

高鈞鈞直言：「我覺得國民黨要從天而降一個『救世主』，降下來，天將神兵，我覺得可能就不要再癡心妄想這一塊了。就算有天將神兵，也會被內鬥內到死，所以就不用再幻想！」

面對國民黨現況，高鈞鈞建議：「我覺得做好準備很重要，從現在開始，不管你是在議題上面做準備、我們的政策方面或者是勤跑基層，都可以！有心想要為民服務的好朋友，做好準備，做足功課，我覺得這是我們很期待、很想見到的。」

(中時新聞網)