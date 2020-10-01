大陸A股9月平淡收官，截至上月30日收盤，滬指月線下跌5.23％，為目前年內跌幅最大的一個月，且結束連續5月收陽，觀察10月A股後市，大陸券商認為「紅十月」表現仍值得期待，10月將陸續迎來第3季業績預告揭露期，業績較優且具備持續成長性的「真成長」行業龍頭，可以在調整到位之後逐步佈局。

實際上9月A股表現確實慘淡，統計至9月底，A股市值從8月底的75.85兆元（人民幣，下同）縮水到9月底的72.07兆元，最新A股投資者數量為1.71億戶，蒸發市值3.8兆元，相當於戶均虧損超過2萬元。

根據《證券時報》報導，具體觀察截至9月30日收盤，滬指月線下跌5.23％，為目前今年內跌幅最大的單月表現，且結束連續5月收陽；而深成指下跌6.18％、創業板指跌約5.63％，連續2個月走低。

但針對10月表現，不少大陸券商仍是樂觀看待。中原證券表示，展望10月隨著估值結構性修復空間收窄，業績驅動力對A股影響將逐步上升，因此節後有望出現業績驅動力帶動的估值結構性修復行情，主線行業有望估值獲得支撐。但在基本面修復總體接近到位的情況下，10月業績驅動力料將更多表現為行業間分化，而不是一致性變化。

(旺報 )