迎接疫情後首場周年慶，新光三越出動近30年來最高層級，由新上任的董事長村上英之和副董事長兼總經理吳昕陽帶領團隊出席造勢，看到開門前匯集超過千人排隊，吳昕陽說：「我很高興有強壯的團隊，花很多時間準備，相信結果會讓人滿意，業績會達成。」今年周慶首日正值中秋節連假，台北南西店預估首日人潮可超越10萬人次、業績超越5億元，都可創下歷年最高紀錄，目標全檔21億元。

原本擔心周年慶會受疫情影響，看到湧進人潮後，讓吳昕陽和團隊安心許多，早上7時30分就有人排隊，11時門一開，蘭蔻極光水50組、「小黑瓶」未來肌因賦活露100組、品木宣言靈芝水100組、SK-II青春發燒組80組、資生堂抗皺經典組60組等美妝特惠組都秒殺。熱銷家電/家用如dyson三合一清淨機 50台、OSIM養身椅10台、日立六門琉璃冰箱25台、三星65大電視20台、皇室羽絨被100件，中午前都被搶光。

吳昕陽表示，今年因為疫情，數位工具像是APP功能擴增，與獨創的「熟客系統」、雲端結帳等都在年初布局，成功串聯台灣的廠商和各項活動是很大的成就，今起展開的周年慶是收割的時候，若「第4季業績300億元順利達成，就能挑戰年度業績800億元。」若追平去年的最高紀錄807億元，就會「Very Wonderful（真的很棒）」！

以2、3月啟動的熟客系統為例，超過2.5萬名員工可針對主顧需求直接推薦、銷售商品，吳昕陽表示，8月單日上架商品300至500個，如今每天上架超過1萬500個商品，他相信「到明年會是幫助新光三越業績成長的一大利器。」他因營業本部副本部長兼台北南西店店長李淑娟的推薦，也用熟客系統買了6萬2900元的LG Wifi Style蒸氣輕乾洗電子衣櫥，在疫情期間消毒、殺菌西裝。

新光三越董事長村上英之（左4）、副董事長兼總經理吳昕陽（左5）帶領團隊高層與雅詩蘭黛集團一起信心喊話「業績超趴」。（盧禕祺攝）

外界看待今年周慶會是吳昕陽升任副董的首戰之疫，是他在新光三越任職27年以來最大的挑戰，吳昕陽說：「思考對應方式就能走得穩健，我們在計畫和準備上都有到位，下一步要走得comfortable（舒適）。」3年前全台分店陸續改裝，今年更多投入數位發展，「一步步朝我們的方向走」，他認為數位跟實體是相輔相成的，都是為了增加消費者購物的便利性。

新光三越因疫情提早半年展開數位優化，疫情期間是最佳練兵時刻，7月成立數位發展部，整合會員中心、網路部、CRM、EC部門，營業本部長曹美虹說：「我們超前部屬來因應周年慶，讓超過230萬會員透過APP 24小時都能購物。」備妥燒品、夯品、獨家合作的寶可夢話題贈品，周年慶「樂觀看待，謹慎面對」。

曹美虹表示第3季人潮回流，全台整體業績成長超越1成，看好周年慶客單一定會上升，可超越1成成長，熟客系統為主顧量身訂製推薦銷售，增加顧客黏著度，客單也一定攀升，預估數位業績可從去年1％占比增為5％，5倍成長。

新光三越董事長村上英之（左4）、副董事長兼總經理吳昕陽（左5）看到開門後超過千人進場，頻頻點頭微笑。（盧禕祺攝）

商品部兼數位發展部副總經理歐陽慧表示，熟客系統上線超過半年，規格化的商品購買和結帳較為容易，若以業績來看，美妝占45％最高，其次是家用20％、3C 15％，超市商品購買品項數最多；目前超過230萬會員有6成使用APP。

李淑娟表示，為周年慶暖身的「日本商品展」9月24日展開，至今業績成長70％，超高買氣符合周年慶「不出國買遍全世界」的訴求，櫃哥、櫃姊摳客預約顧客數也比往年雙位數成長。她分析今年周年慶趨勢，今年各業種表現突出，尤以美妝最出色，精品彩妝、頂級保養都好，大容量、價格、航空版限量商品都比過往更有魅力，整體業績預期可雙位數成長；今年一路夯的精/名品預期可成長3至5成，看好消費力道會在第4季會爆發。

至於穿戴的個性化、流行的珠寶和飾品等配件；設計師品牌服裝；輕旅行帶動的運動、戶外類商品；疫後在家時間變多，智能、5G等家用/家電、3C商品，防疫寶寶潮和對應政策改制推出的汽座，詢問度都高，且力道超強。加上APP可預先索券，像是ALLSAINTS可憑券優惠1000元，台北南西店牆面還有線上精選商品可掃QR Code查詢，在APP上就可購買DM商品，線上和線下一起助攻。

新光三越台北南西店美妝區擠滿周年慶搶購人潮。（盧禕祺攝）

新光三越台北南西店周年慶開打，人氣女團「DD52粉紅梅花」熱舞開場。（盧禕祺攝）

新光三越台北南西店一開門，超過千人進場。（盧禕祺攝）

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