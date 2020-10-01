今年大陸券商掀起合併潮的消息不斷，首當其衝的便是中信證券與中信建投，今年以來，兩家大型券商屢屢傳出合併傳聞，光在4個月的時間裡內5次出現，加上隨著國聯證券與國金證券合併被坐實，市場關於券商業找出現合併潮的猜想徹底被點燃。

據澎湃新聞引述武漢科技大學金融證券研究所所長董登新表示，證券業屢屢出現合併傳聞，主要是2方面因素所致。一方面目前大陸券商的規模偏小，體量方面與國際一流投行相較仍有差距。而券商做大規模的最直接辦法，便是通過併購來擴大市場。

另一方面，在資本市場雙向開放進一步加速的背景下，境外金融機構進入國內市場將會更加容易，在境外金融機構拿到相關牌照後，必然會出現較強的同業競爭。因此，國內券商一定程度上，確實有整合的需求。

但聯儲證券投行業務負責人尹中余則認為，總體來看，當下券商出現併購潮的可能性並不大。單看國聯證券和國金證券的合併的情況非常特殊，較難複製。

(旺報 )