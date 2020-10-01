據日本共同社報導，日本沖繩縣石垣市10月1日將把該市行政區劃所含的「尖閣諸島」（台灣的「釣魚台列嶼」）地址的名字從「登野城」變更為「登野城尖閣」，雖然該市一再強調是便於行政作業，但仍受到我方反對，外交部也已於第一時間透過外交管道向日方表示遺憾及嚴正抗議。

報導指出，石垣市市長中山義孝市長先前曾表示，提議目的是為了行政程序更加效率化，決定在登野城名字裡加上尖閣兩個字，以免和石垣島上的登野城搞混，同時強調「沒有政治意圖」。報導指出，根據該市總務科的資料顯示，過去曾有市民錯誤申請到「尖閣諸島」的地段號碼。

對此，外交部表示，石垣市議會6月22日通過決議的要求石垣市公所更改釣魚台列嶼地址名稱，我方已向日方表達關切，並要求日本政府及地方政府避免任何傷害台灣人民情感及台日友好關係的行為。

此外，共同社9月28日報導也指出，海上保安廳巡邏船27日警告台灣漁船要求其駛離領海，並稱台漁船是違法作業，隨後漁船靠近，船頭與巡邏船後部發生擦撞，無人受傷。

(中時新聞網)