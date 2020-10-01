彰化縣埔鹽鄉大有社區金碳稻，獲選金馬57貴賓專屬禮品。(縣府提供／吳建輝彰化傳真)

第57屆金馬獎30日公布入圍名單，來自台、港、中、星、馬等465件作品，競爭相當激烈，而來自彰化縣埔鹽鄉大有社區卻提前獲獎，因為大有社區的金碳稻禮盒，獲選金馬57貴賓專屬禮品，消息一出讓當地民眾都相當興奮，直呼就像自己獲獎一樣。

彰化縣埔鹽鄉大有社區，再縣長王惠美縣府團隊，以及社區理事長吳素秋等幹部的努力下，長期耕耘社區營造、福利、生態維護等發展工作，也發展自有品牌埔鹽金碳稻，經過SGS檢驗426項農藥零檢出，無農藥、化肥、自然農法的耕作。

大有社區吳素秋理事長表示，在電視上看到大有社區的名字時，感動得眼淚快要掉下來，感覺終於對縣長有交代了，第一時間打給處長，通報這個好消息，因為這過程中，縣長王惠美幫了很多忙，可惜他沒有縣長電話，不然一定打電話親自答謝縣長。

吳素秋說，開始種植有機米是因為社區在2016年時，成立關懷據點及兒少課後照顧服務，他希望讓社區共餐時，讓長輩及小朋友都能吃到健康有機的米，除了秉持環境永續理念，所得都是回饋社區從事社會福利工作，這次入選專屬禮，算是對我們一個很大的肯定。

彰化縣政府社會處王蘭心處長表示，吳理事長長期從事社區發展工作，也聘請他擔任彰化縣社區輔導委員，以長者為師的理念，與縣府合作輔導縣內社區發展協會，一起發展長者照顧模式等，目前共有18社區接受其協助，將長者照顧推動到新的境界。

(中時 )