中秋節前夕，范景翔、鄭雙雙共同以「ME/CFS城市慢生活」公益項目為核心，攜手Bose視聽系統於臺北三創生活園區舉辦「中秋臺北慢生活@LOVE療癒音樂會」發起這次音樂會的靈感是兩人有感2020年世界紛亂、疫情嚴重和生命無常，期望能用音樂帶來療癒力量，讓世界平安祥和。

音樂會當日范景翔特別準備平安柚子分享給觀眾，他說：「這象徵圓滿的意思，柚子的諧音遊子，希望飄泊在外的遊子可以回家團圓，柚又與佑同音，有保佑平安的寓意。」范景翔、鄭雙雙並在每個柚子上寫下團圓祝福語祈願世界被「愛、療癒、喜悅、圓滿」的正能量圍繞。

長年在海外工作的范景翔，已有10年未曾在臺灣度過中秋節，原本以為今年可以跟家人在中秋團圓，但受到「Millions Missing(百萬人失蹤)國際公益基金會」之邀，將代表臺灣前往上海國際展覽中心擔任「關懷世界流浪動物公益大使」，也將參與『時尚藝術慈善月- Lin The World Is Now(世界即現在)攝影展』全球公益人物代表，因此今年中秋又將在工作中度過，無法與家人團聚。

(中時 )